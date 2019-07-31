Видео: Вода в Азовском море стала серой из-за наплыва ядовитых медуз

, 17:18 Видео 57

Экологи считают, что причинами «столпотворения» медуз являются: повышенная температура воды в Азовском море и увеличившийся в нем уровень соли.

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Фото, видео : globallookpress.com / Valery Lukyanov, Youtube.com

Сразу в нескольких частях Крымского полуострова жители и туристы вот уже несколько суток наблюдают атаку ядовитых медуз. Из-за нашествия опасной живности Азовское море приобрело серый оттенок. Очевидцы не перестают выкладывать на YouTube шокирующие кадры с медузами.

Экологи считают, что причинами наплыва медуз являются повышенная температура воды в Азовском море и увеличившийся в нем уровень соли. По словам местных жителей, нашествие такого огромного количества медуз в окрестностях Крыма — самое массовое за много лет.

Полуостров атаковали медузы-корнероты, которые известны своими большими размерами. В диаметре живность может достигать до полуметра. Вес этого вида медуз составляет до десяти килограммов. Корнероты ядовиты, но их укус не смертелен для человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Канаде обнаружили ледяных медуз.

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