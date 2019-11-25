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Видео: Битва на лопатах — в Москве подрались 50 дворников

, 7:23 Эфирная новость 4 195

Дебоширы разбежались по соседним дворам, полицейским удалось задержать несколько человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

В центре Москвы массовое побоище устроили дворники. Драка попала на камеру наблюдения.

На кадрах видно, несколько десятков мигрантов бросаются друг на друга, нанося беспорядочные удары. В ход идут лопаты и ломы. По предварительной информации, никто не пострадал. Дебоширы разбежались по соседним дворам, как только прибыли полицейские. Впрочем, несколько человек удалось задержать. Причины потасовки выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около ста подростков устроили драку с мачете в кинотеатре Бермингема на сеансе мультфильма «Холодное сердце — 2».

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