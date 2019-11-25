В центре Москвы массовое побоище устроили дворники. Драка попала на камеру наблюдения.

На кадрах видно, несколько десятков мигрантов бросаются друг на друга, нанося беспорядочные удары. В ход идут лопаты и ломы. По предварительной информации, никто не пострадал. Дебоширы разбежались по соседним дворам, как только прибыли полицейские. Впрочем, несколько человек удалось задержать. Причины потасовки выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около ста подростков устроили драку с мачете в кинотеатре Бермингема на сеансе мультфильма «Холодное сердце — 2».