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  4. Сто подростков устроили драку с мачете в кинотеатре Бермингема

Сто подростков устроили драку с мачете в кинотеатре Бермингема

, 6:58 | Валентин Черников Видео 297

Британские девочки начали потасовку на сеансе «Холодного сердца — 2».

Фото: Reuters

До ста подростков оказались участниками драки в кинотеатре Бермингема, графства Уэст-Мидлендс. Об этом сообщает британское интернет-издание The Independent. Потасовка завязалась во время сеанса мультфильма «Холодное сердце — 2».

По рассказам очевидцев, зачинщицами стали несколько девочек. Некоторые участники оказались вооружены ножами и мачете. Побоище происходило внутри кинотеатра и вокруг него. В этот момент там находилось много детей и их родителей.

К месту происшествия направляли несколько десятков полицейских. Стражи порядка встретили враждебный отпор, семеро из них получили незначительные ранения. Чтобы угомонить самых активных участников драки, силовики применили электрошокеры. Для сдерживания толпы использовали сторожевых собак.

Изъяты два мачете и нож. Пять человек задержаны: девочки 14 и 13 лет, 14-летний мальчик и молодой человек 19 лет. Их подозревают в нападении на полицейских. Еще одного 14-летнего юношу обвиняют в препятствии действиям правоохранителей.

По данным полиции, беспорядки могли учинить организованные конкурирующие группы. Часть дерущихся специально пришли на сеанс, чтобы организовать массовую потасовку. Ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru писал, что футболисты и болельщики устроили ожесточенную драку на поле в Астрахани.

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