Сто подростков устроили драку с мачете в кинотеатре Бермингема

До ста подростков оказались участниками драки в кинотеатре Бермингема, графства Уэст-Мидлендс. Об этом сообщает британское интернет-издание The Independent. Потасовка завязалась во время сеанса мультфильма «Холодное сердце — 2».

По рассказам очевидцев, зачинщицами стали несколько девочек. Некоторые участники оказались вооружены ножами и мачете. Побоище происходило внутри кинотеатра и вокруг него. В этот момент там находилось много детей и их родителей.

К месту происшествия направляли несколько десятков полицейских. Стражи порядка встретили враждебный отпор, семеро из них получили незначительные ранения. Чтобы угомонить самых активных участников драки, силовики применили электрошокеры. Для сдерживания толпы использовали сторожевых собак.

Just came to see the new blue story film, standing in line for snacks when a fight breaks out behind my brother — worst thing is, it’s young girls fighting. Police brought batons, tasers and dogs out. Star city now closed pic.twitter.com/3NC4efYRyp