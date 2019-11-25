  1. Пятый канал
  4. Пенсионерка в Нижегородской области сама проводит ямочный ремонт в своем поселке

Пенсионерка в Нижегородской области сама проводит ямочный ремонт в своем поселке

, 7:45 Эфирная новость 89

Местные автомобилисты говорят 80-летней бабушке спасибо, местные власти молчат и бездействуют.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

Пенсионерка из Нижегородской области стала героиней соцсетей: ей говорят спасибо местные автомобилисты. В свои 80 женщина решила самостоятельно отремонтировать дорогу в родном поселке.

Душа болит за родной поселок. Так Зоя Григорьевна объясняет, почему сама решила починить разбитую дорогу. Для «ямочного ремонта» специальная техника и сотни тысяч рублей жительнице поселка не потребовались. Из сарая бабушка достала свою старую тяжелую телегу, которую ласково называет «тачкой».

Как только о подвиге Зои Кочетовой стало известно далеко за пределами области, активизировались и местные власти. Даже щебень подвезли. Вот только инициатива быстро угасла. Почему — разбирался Иван Уваров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владимирской области опоры ЛЭП оказались посреди дороги.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
0.05 70.31
-0.21
Гороскоп на 25 ноября: Луна в Скорпионе добавит беспокойства всем без исключения

Последние новости

21:25
Победитель конкурса «Лидеры России» провел урок финансовой грамотности для школьников
21:15
Задержан подозреваемый в нападении с ножом на врача Псковской детской больницы
20:58
Сын Елены Яковлевой опроверг сообщения о своем избиении из-за удаления тату
20:53
Скончался советский диссидент и журналист Михаил Хейфец
20:40
«Помощнички!»: Лиза и Гарри Галкины устроили генеральную уборку дома
20:33
Русское географическое общество ужесточит требования к получению медиагрантов в 2020 году

Сейчас читают

Жена внука Пугачевой продемонстрировала «лук» с обнаженным животом
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]