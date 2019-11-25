Пенсионерка в Нижегородской области сама проводит ямочный ремонт в своем поселке

Пенсионерка из Нижегородской области стала героиней соцсетей: ей говорят спасибо местные автомобилисты. В свои 80 женщина решила самостоятельно отремонтировать дорогу в родном поселке.

Душа болит за родной поселок. Так Зоя Григорьевна объясняет, почему сама решила починить разбитую дорогу. Для «ямочного ремонта» специальная техника и сотни тысяч рублей жительнице поселка не потребовались. Из сарая бабушка достала свою старую тяжелую телегу, которую ласково называет «тачкой».

Как только о подвиге Зои Кочетовой стало известно далеко за пределами области, активизировались и местные власти. Даже щебень подвезли. Вот только инициатива быстро угасла. Почему — разбирался Иван Уваров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владимирской области опоры ЛЭП оказались посреди дороги.