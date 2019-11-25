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Первая теплоэлектростанция в России отмечает свое 95-летие

, 9:15 Эфирная новость 74

Почувствовать, что такое горячие батареи центрального отопления в квартире первыми смогли жители дома № 96 по набережной реки Фонтанки в Ленинграде.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Старейшая теплоэлектростанция в России отмечает юбилей. Ровно 95 лет назад, тогда еще в Ленинграде, ввели в эксплуатацию первый в России отечественный теплопровод общего пользования. По тем временам котельная считалась верхом инженерной мысли.

Первыми в стране горячими батареями от огромных угольных турбин обеспечили жильцов дома № 96 по набережной реки Фонтанки. Прародитель современной отопительной системы — та самая ТЭЦ существует и сейчас, правда теперь уже как музей.

Жара как в преисподней, все черное от угольной пыли, вой от гудящих котлов и турбин. Сто лет назад десятки кочегаров в полумраке круглые сутки здесь махали лопатами.

С чего все начиналось почти век назад расскажет Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на ЛАЭС высадился студенческий десант.

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