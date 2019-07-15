На ЛАЭС высадился студенческий десант

, 9:21 Эфирная новость 24

Многие предприятия России продолжают традиции советских времен и берут на работу учащихся.

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Фото, видео : ТАСС / Светлана Павлова, Пятый канал

С профессионалами сейчас встречаются бойцы студенческих отрядов. По всей стране есть предприятия, которые продолжают традиции советских времен и берут на работу учащихся.

Но все-таки без спецподготовки на некоторые стройки не попасть. К примеру — на Ленинградскую атомную электростанцию. Зато, если возьмут в отряд, то точно подготовят грамотных специалистов.

Будущие атомщики и физики трудятся в качестве подсобных рабочих. Зато очень высокой квалификации. Все-таки стратегически важный объект - Ленинградская атомная электростанция. Среди энтузиастов сразу три женских отряда.

Екатерина Иванова о том, где предпочитают работать стройотрядовцы этим летом?

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