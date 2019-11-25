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Китаянка сломала 10 ребер в приступе кашля

, 8:46 | Светлана Александрова 111

Виновата оказалась одержимость 20-летней девушки красотой кожи — она практически не бывала на солнце, из-за чего ее кости стали слишком хрупкими.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer, Ralph Kerpa, Ricardo Demurez, Jochen Tack, via www.imago-image

В Китае 20-летняя девушка сломала 10 ребер в приступе сильного кашля. Как пишет Daily Mail, с подросткового возраста китаянка была одержима идеей красивой бледной кожи, которая в азиатской стране ассоциируется с принадлежностью к королевскому двору и богатому сословию. Она избегала выходить на солнце, и круглый год пользовалась солнцезащитным кремом.

Недавно девушка оказалась в больнице с жалобами на сильный кашель. Врачи диагностировали у нее астму и отправили домой с ингалятором. Однако улучшения не наступало, а однажды утром девушка проснулась с невыносимой болью в груди.

Медики были очень удивлены, когда рентген показал, что у пациентки сломано 10 ребер, но в какой момент это произошло неизвестно. Дальнейшие анализы показали, что у китаянки серьезный дефицит витамина D и критически низкий уровень кальция и фосфора в крови, что сделало очень хрупкими ее кости.

Витамин D синтезируется в организме человека главным образом под воздействием солнечных лучей. Основное его назначение — обеспечивать всасываемость кальция и фосфатов, которые необходимы для здоровья костей, зубов и мышц. Недостаток D может вызывает слабость и боль в костях, может вызвать их деформацию и делает их хрупкими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как витамин D может предотвратить развитие злокачественных опухолей и ряд других заболеваний.

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