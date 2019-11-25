Бывший «народный мэр» Горловки признался, что работал на украинскую разведку

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха признался, что работает в Главном управлении разведки министерства обороны Украины. Соответствующее заявление он сделал в эфире украинского телеканала ТСН.

Мужчина рассказал, что в течение последних пяти лет был законспирированным украинским разведчиком. По словам Матюхи, он провоцировал конфликты между ополченцами и «занимался провокациями» в Донбассе.

Бывший «народный мэр» также сообщил, что стал инициатором скандально известного сайта «Миротворец», который содержит открытую базу личных данных людей, собранную средствами разведки. В нее сам Матюха был внесен как «пособник боевиков».

В свою очередь, командир горловского ополчения Игорь Безлер опроверг данные Матюхи. Он отметил, что «реально исполнял обязанности мэра Горловки Олег Губанов».

«В Горловке все избранные на площади на митингах „народные мэры“ пинком под зад мною были выгнаны с горсовета. На моей памяти таких мэров майданных штуки три было», — цитирует Безлера «Русская весна».

Эдуард Матюха был избран «народным мэром» Горловки в мае 2014 года. Вскоре после этого мужчина покинул свой пост из-за конфликта, разгоревшегося между ополченцами, который якобы сам подстроил. Спустя некоторое время Матюха был назначен первым секретарем городского комитета «Коммунистической партии» ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР заявили о появлении под Горловкой артиллерии ВСУ.