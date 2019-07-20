В ДНР заявили о появлении под Горловкой артиллерии ВСУ

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассказали, о том, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерены сорвать предстоящее бессрочное летнее перемирие. Вечером в субботу, 20 июля, Донецкое агентство новостей со ссылкой на Управление народной милиции ДНР сообщило, что украинские силовики перекинули под Горловку и на южный участок фронта самоходные артиллерийские установки Мста-С.
По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики намерены нанести удар по Горловке, Зайцево и селу Безыменное, когда начнется перемирие и спровоцировать ополченцев на ответный огонь.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что украинские силовики вечером в субботу, 20 июля, провели артобстрел их минометов по городу Первомайску в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). В результате погибла женщина, пострадали семь человек, в том числе трехлетняя девочка. Она была госпитализирована в реанимацию с ранением головы.
Бессрочное перемирие, о котором удалось договориться на этой неделе, должно начать действовать с 21 июля.