В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассказали, о том, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерены сорвать предстоящее бессрочное летнее перемирие. Вечером в субботу, 20 июля, Донецкое агентство новостей со ссылкой на Управление народной милиции ДНР сообщило, что украинские силовики перекинули под Горловку и на южный участок фронта самоходные артиллерийские установки Мста-С.

«Нашей разведкой получены данные о выдвижении на позиции трех огневых взводов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Мста-С (2С19). В составе каждого взвода по три САУ с машинами управления огнем и связи», — говорится в растространенном сообщении.

По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики намерены нанести удар по Горловке, Зайцево и селу Безыменное, когда начнется перемирие и спровоцировать ополченцев на ответный огонь.

«По нашим данным, в момент объявления бессрочного перемирия украинские террористы должны нанести артиллерийские удары по жилым кварталам Горловки, Зайцево и села Безыменное на юге ДНР, тем самым спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии, с привлечением средств массовой информации, обвинить в срыве перемирия», — добавили в Народной милиции ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что украинские силовики вечером в субботу, 20 июля, провели артобстрел их минометов по городу Первомайску в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). В результате погибла женщина, пострадали семь человек, в том числе трехлетняя девочка. Она была госпитализирована в реанимацию с ранением головы.

Бессрочное перемирие, о котором удалось договориться на этой неделе, должно начать действовать с 21 июля.