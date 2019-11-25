Виктория Исакова в День матери показала поклонникам необычное фото с дочкой

Актриса театра и кино Виктория Исакова не любит пускать поклонников в свою личную жизнь. Она редко выкладывает в сеть фото дочери, о существовании которой долгое время знали лишь немногие посвященные. И все-таки в День матери артистка решилась опубликовать в Instagram снимок, на котором запечатлена с маленькой Варей. Не очень четкое изображение снято в отражении слегка запотевшего стекла — присевшая на корточки Виктория обнимает девочку. На заднем плане подписчики разглядели и супруга Исаковой — режиссера Юрия Мороза.

Instagram @v_isakova

«Божечки, какие хорошенькие!»

«Истинное отражение».

«Какая у вас девочка замечательная!»

«Принцесса! Красотуля!» — комментируют снимок поклонники актрисы.

Летом, как сообщал 5-tv.ru, Виктория Исакова опубликовала совместную фотографию с дочкой, сделанную на пляже, но лица девочки на ней не было видно.