Виктория Исакова выложила в сеть фото с дочкой, которую скрывала от публики

, 3:50 Фото 87

До недавнего времени мало кто из поклонников знал, что у актрисы есть ребенок.

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Фото, видео : Ekaterina Tsvetkova / www.globallookpress.com, Instagram @v_isakova

Виктория Исакова, известная по ролям в картинах «Охота на пиранью» и «Требуется няня» обычно не балует своих подписчиков в Instagram кадрами из личной жизни, решила вдруг поделиться фотографией со своей маленькой дочкой.

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На черно-белом снимке малышка с распушенными кудрями в длинном сарафане и 42-летняя актриса в купальнике держатся за руки. Фото сделано где-то в песчаных дюнах (по комментариям поклонников можно предположить, что в Юрмале - Прим.ред.). Лица девочки, как и на опубликованных ранее фото, не видно.

Instagram @v_isakov

«Вика, это же фантастически красиво!»

«А копна волос — мамина. И ноги стройные тоже»

«Какая у вас фигура, Вика! Фотография — про счастье абсолютное»

«Счастье есть!» — комментируют снимок подписчики.

Актриса театра и кино, лауреат премий «Чайка», «Триумф» и «Золотой орел» Виктория Исакова уже около 15 лет замужем за известным российским режиссером и продюсером Юрием Морозом, отцом актрисы Дарьи Мороз. До недавнего времени лишь немногие знали, что у пары есть ребенок. Однако имя и возраст девочки родители по-прежнему держат в секрете от публики.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники Виктории Исаковой беспокоятся, что актриса совсем заморила себя диетами.

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