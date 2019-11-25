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Жириновский предложил изменить пределы разрешенной самообороны

, 10:46 | Карина Бернтгольц Видео 246

По мнению лидера ЛДПР, в 37-ю статью УК РФ необходимо внести поправки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, /State Duma Russia, /Dmitry Golubovich

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский планирует внести на рассмотрение законопроект, который позволит расширить пределы разрешенной самообороны для россиян. Об этом сообщают «Известия».

По мнению политика, статья 37 УК РФ нуждается в дополнениях, касающихся ключевого термина — самообороны, который на данный момент характеризует действия человека только при нападении вооруженного преступника.

Жириновский считает, что под самообороной также должны пониматься меры по защите себя и своих близких от насилия или угрозы применения насилия, а также действия, направленные на защиту имущества.

Говоря о необходимых изменениях, депутат Госдумы привел в пример законодательство США, согласно которому хозяин дома может безнаказанно убить человека, незаконно проникшего на территорию его апартаментов.

Данное предложение в «Единой России» еще никак не прокомментировали, поскольку оно не вынесено на рассмотрение в Госдуму. Депутаты «Справедливой России» могут поддержать идею Жириновского. А представители КПРФ выступают против поправок из-за нежелания копировать законы США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и как может получит разрешение на оружие.

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