«С супругой»: Виталий Хаев подтвердил брак с Даной Янкис

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 23 0

Однако разговоры о личной жизни для актера по-прежнему табу.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Виталий Хаев подтвердил брак с Даной Янкис после слухов о тайной свадьбе

Актер Виталий Хаев подтвердил, что Дана Янкис — его супруга, однако раскрывать подробности семейной жизни он не стал. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации нового сезона ТНТ.

«С супругой», — коротко ответил Хаев, говоря о своей спутнице на мероприятии.

Артист объяснил, что они с избранницей предпочитают не делиться подробностями отношений с публикой. По его словам, это осознанный выбор пары, а не попытка защититься от сглаза.

«Это наше личное. Табу. Мы не рассказываем про личную жизнь», — заявил актер.

Хаев подчеркнул, что они с Янкис просто живут иначе, чем пары, которые открыто обсуждают свои отношения в интернете. Актер также отказался рассказывать о тайной свадьбе с Даной, слухи о которой появились в октябре этого года.

«Этого мы вам не скажем», — ответил артист на вопрос о подробностях бракосочетания.

На вопрос о романтическом путешествии после тайной свадьбы Хаев пошутил, что они с Янкис уже девять лет вместе, поэтому говорить о романтике не приходится.

Несмотря на продолжительные отношения, о романе пары стало известно широкой публике сравнительно недавно. Впервые вместе на светском мероприятии Хаев и Янкис появились в 2023 году.

Хаев был женат дважды. Его первой супругой стала Жанна — танцовщица ансамбля Вишневского. Второй женой актера была Инна, выпускница актерско-режиссерского факультета училища имени Щукина. В этом союзе у пары родились двое сыновей — Владислав и Георгий.

Ранее Виталий Хаев признался, что хотел бы снова стать молодым, но при условии, что сохранил бы нынешний жизненный опыт и взгляды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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