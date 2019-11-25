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  4. Сотрудника Эрмитажа избили ради 580 рублей в Петербурге

Сотрудника Эрмитажа избили ради 580 рублей в Петербурге

, 11:19 | Светлана Александрова 189

Полиция ищет молодого человека 18-20 лет, подозреваемого в совершении этого преступления.

Фото: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Правоохранители Петербурга разыскивают молодого человека лет 18-20 славянской наружности, подозреваемого в нападении на сотрудника Эрмитажа. Как стало известно 5-tv.ru, 58-летний мужчина был избит, ограблен и оказался в больнице с ушибами лица и травмой ушной раковины в ночь на 15 ноября. Это случилось на проспекте Энгельса. Добычей преступника в результате стали 580 рублей.

Найти злоумышленника по горячим следам не удалось. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ограблении другого жителя Санкт-Петербурга, который в результате нападения возле собственного подъезда лишился трех миллионов рублей, банковских карт и документов. Преступление попало на видео камер наблюдения.

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