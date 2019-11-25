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Авторитет Магеррам-Покровка выдворен из России

, 11:02 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 171

Ранее мужчина был задержан за нарушения миграционного законодательства.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Авторитет Магеррама Гулиев выдворен из России за нарушение миграционного законодательства. Мужчина находился на территории РФ на незаконных основаниях, вследствие чего суд вынес решение о его депортации.

Полицейские доставили нарушителя в столичный аэропорт «Шереметьево», откуда он был направлен в Азербайджан.

Гулиев в определенных кругах известен как «Магеррам-Покровка». По информации прессы, мужчина получил такое прозвище из-за деятельности на Покровской овощебазе в районе Бирюлева, где в 2013 году произошли беспорядки. По неофициальным данным, он предлагал предпринимателям помощь и поддержку за вознаграждение, а в случае их отказа доходчиво объяснял, почему следует поменять свое решение. Кроме того, депортированный ранее обвинялся в хищении одного миллиона долларов у коммерсантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Львове арестовали депортированную из России журналистку Елену Бойко.

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