Во Львове арестовали депортированную из России журналистку Елену Бойко

Оппозиционная украинская журналистка Елена Бойко получила 60 суток ареста по решению Галицкого районного суда Львова. Об этом сообщили на странице местного управления СБУ в социальной сети Facebook.

— Антиукраинской пропагандистке Елене Бойко избрана мера пресечения — содержание под стражей на 60 суток, — говорится в заявлении ведомства.

Елена Бойко — участница многочисленных телешоу, посвященных событиям на Украине. Она не раз выступала с критикой киевских властей и высказывала опасения за свою жизнь на родине. В декабре прошлого года ее признали виновной в нарушении миграционного законодательства РФ, после чего выдворили из страны.

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