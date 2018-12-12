Во Львове арестовали депортированную из России журналистку Елену Бойко

, 5:08 18

Сторонница непризнанных республик Донбасса останется под стражей ближайшие два месяца.

Фото: Instagram @elenaboykoofficial

Оппозиционная украинская журналистка Елена Бойко получила 60 суток ареста по решению Галицкого районного суда Львова. Об этом сообщили на странице местного управления СБУ в социальной сети Facebook.

— Антиукраинской пропагандистке Елене Бойко избрана мера пресечения — содержание под стражей на 60 суток, — говорится в заявлении ведомства.

Елена Бойко — участница многочисленных телешоу, посвященных событиям на Украине. Она не раз выступала с критикой киевских властей и высказывала опасения за свою жизнь на родине. В декабре прошлого года ее признали виновной в нарушении миграционного законодательства РФ, после чего выдворили из страны. 

Ранее Пятый канал сообщал, что суд над капитаном «Норда» на Украине перенесли в четвертый раз.

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