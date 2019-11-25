Какое горе Джонни Депп топит в стакане с алкоголем?

Знаменитый Джонни Депп уже в следующем году может распрощаться с жизнью. Скорую смерть актеру предрекают СМИ и ближайшие друзья.

Причина, как уверяют они, пристрастие к алкоголю, которое уже основательно подорвало здоровье и изменило до неузнаваемости внешность красавца Джека Воробья.

Депп стал частенько появляться на светских мероприятиях нетрезвым и не всегда контролирует свое поведение. Многие считают, что в стакане артист топит свое горе после расставания с возлюбленной — танцовщицей из Петербурга Полиной Глен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как танцовщица из Петербурга завоевала сердце Джонни Деппа.