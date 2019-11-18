Как танцовщица из Петербурга завоевала сердце Джонни Деппа

Уже долгое время поклонницы Джонни Деппа не могут смириться с мыслью, что сердце голливудского актера занято. По слухам, его покорила уроженка Санкт-Петербурга Полина Глен. Танцовщица Go-go свела с ума многотысячную аудиторию мужчин и, благодаря своей красоте и грациозности, заслужила любовь 160 тысяч подписчиков в Instagram.

5-tv.ru собрал несколько интересных фактов о девушке, перед которой не смог устоять даже самый завидный холостяк Америки.

Полина Глен — профессиональная танцовщица. Она открыла собственную школу танцев в Санкт-Петербурге, в которой вслед за ней девушки учатся чувствовать свое тело и соблазнительно двигаться.

Возлюбленная Деппа не стесняется выкладывать в социальных сетях откровенные ролики и на первый взгляд производит впечатление особы, у которой совсем нет комплексов. Однако на деле все иначе, уверяют ее знакомые. Несмотря на свое увлечение, Глен — очень скромная и застенчивая девушка, что якобы и подкупило голливудского актера.

Впрочем, танцы — это не единственная область, в которой преуспела уроженка Санкт-Петербурга. Она с детства занимается музыкой, играет на скрипке и фортепиано. По слухам, Депп и Глен сблизились именно на творческой почве, после чего девушка сопровождала звезду во время гастролей его группы Hollywood Vampires в Москве в 2018 году.

Фанаты полагали, что дело идет к свадьбе. Однако недавно появился слух, что пара распалась. Якобы Глен разорвала отношения с Деппом и возвращается на родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что русская невеста Джонни Деппа дала мастер-класс в Санкт-Петербурге.