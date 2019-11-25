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Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

, 12:03 | Карина Бернтгольц Видео 85

Согласно документу, профицит госбюджета с 2020 до 2022 года снизится до 295 миллиарда рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, /Nikolay Gyngazov

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил законопроект о федеральном бюджете России на период с 2020 по 2022 год. В документе отражаются планируемые доходы и расходы государства на это время, а также отмечается постепенное снижение профицита федерального бюджета к 2022 году.

Как сообщает Интерфакс, доходы бюджета в 2020 году оцениваются в 20 триллионов 379,4 миллиарда рублей, что составляет 18,1% ВВП. Доходы в 2021 году составят 21 триллион 246,5 миллиарда рублей, то есть 17,7% ВВП, а в 2022 году — 22 триллиона 58,3 миллиарда рублей, что приравнивается к 17,2% ВВП.

Прогнозируемый размер расходов на 2020 год составляет 19 триллионов 503,3 миллиарда рублей, что равно 17,3% ВВП. В 2021 году их объем увеличится до 20 триллионов 634 миллиардов рублей (17,1% ВВП), в 2022 году — до 21 триллиона 763,3 миллиарда рублей (16,9% ВВП).

В законопроекте отмечается постепенное снижение профицита федерального бюджета к 2022 году. В 2020 году он составит 876,05 миллиарда рублей, в 2021 году — 612,5 миллиарда рублей, а в 2022 году — 295 миллиарда рублей, что примерно в два раза меньше аналогичных показателей за предшествующий период.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил обеспечить более устойчивый и качественный рост экономики в России.

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