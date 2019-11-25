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  4. Цены на автомобили в 2020 году могут вырасти из-за повышения утильсбора

Цены на автомобили в 2020 году могут вырасти из-за повышения утильсбора

, 12:24 | Светлана Александрова Видео 283

Эксперты прогнозируют рост цен от 1,5% до 5%, не считая традиционного повышения стоимости машин за счет обновления модельного ряда.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Armin Weigel, /Jan Woitas

Цены на автомобили в России в 2020 году вырастут из-за повышения утилизационного сбора. Соответствующее постановление правительства утверждено в середине ноября и вступит в силу с 1 января. Как отмечает «КоммерсантЪ», больше всего ставки вырастут для легковых машин — в среднем более чем в два раза, однако это не относится к автомобилям с двигателями объемом менее одного литра, здесь рост составит только 46%.

В результате по разным оценкам экспертов, помимо традиционного повышения цен за счет обновления модельного ряда, стоимость автомобилей возрастет еще на 1,5%-5%.

В связи с такими прогнозами автодилеры ожидают повышения спроса в последний месяц уходящего года, а затем его падение, когда изменятся размеры утилизационного сбора. Однако ряд экспертов считает, что цены на машины не вырастут одномоментно, пишет ФАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на машины в России в 2019 году росли, несмотря на снижение продаж. Аналитики считают, что автоконцерны вынуждены включать в стоимость автомобилей растущие издержки.

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