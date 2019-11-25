Утренняя тренировка Ирины Пеговой «с животными движениями» восхитила фанатов

Актриса театра и кино Ирина Пегова всерьез взялась за свою фигуру. Артистка решила освоить в зале необычный комплекс упражнений, который повторяет природные движения животных. На видео знаменитость старательно тренируется: слышно, как наставник корректирует движения звезды и подбадривает ее. Записью Ирина поделилась на своей странице в Instagram.

«Сегодня попыталась освоить Animal Flow с английского можно перевести как „животные движения“. И это неслучайно, ведь создатель Animal Flow Майк Фитч вдохновился природными движениями шимпанзе, скорпионов и крабов и разработал на их основе комплекс упражнений со своим весом. Буду продолжать…», — заверила подписчиков знаменитость.

Instagram @pegovairina

Поклонники актрисы в очередной раз восхитились ее успехами и оставили ей комплименты в комментариях.

«Молодчина! Мотиватор наш!»;

«Ирина, браво!!! Вы большая молодец»;

«Красиво и пластично, хочется смотреть бесконечно на такие движения!»;

«Какая умница!!! Клевые упражнения, и очень сложные», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова в обтягивающем трико сняла селфи в спортзале.