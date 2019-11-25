«Интенсивненько!»: Ирина Пегова в обтягивающем трико сняла селфи в спортзале

Ирина Пегова опубликовала на своей странице в Instagram селфи из спортзала. На коротком видео актриса в обтягивающем трико делится впечатлениями от тренировки.
В спортзал актриса пришла вместе с 13-летней дочерью Татьяной, занимающаяся на тренажере девочка тоже мелькает в кадре.
Похоже, Ирина всерьез взялась за свой внешний вид. Буквально на днях 5-tv.ru писал, что 41-летняя артистка ходит еще и на специальные косметические процедуры, корректирующие фигуру в проблемных местах. А еще Пегова часто выкладывает фото и видео после бани, причем посещает подобные «чистилища» в разных уголках мира.