«Интенсивненько!»: Ирина Пегова в обтягивающем трико сняла селфи в спортзале

Ирина Пегова опубликовала на своей странице в Instagram селфи из спортзала. На коротком видео актриса в обтягивающем трико делится впечатлениями от тренировки.

«Лицо красное, как у помидора! Потому что был целый час боди комбат. Семь лет я не ходила на это занятие. Могу сказать, что интенсивненько, и потненько», — говорит Пегова.

В спортзал актриса пришла вместе с 13-летней дочерью Татьяной, занимающаяся на тренажере девочка тоже мелькает в кадре.