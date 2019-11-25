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  4. «Интенсивненько!»: Ирина Пегова в обтягивающем трико сняла селфи в спортзале

«Интенсивненько!»: Ирина Пегова в обтягивающем трико сняла селфи в спортзале

, 11:39 | Светлана Александрова Видео 9 820

На тренировку актриса пришла вместе с 13-летней дочерью.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Ирина Пегова опубликовала на своей странице в Instagram селфи из спортзала. На коротком видео актриса в обтягивающем трико делится впечатлениями от тренировки.

«Лицо красное, как у помидора! Потому что был целый час боди комбат. Семь лет я не ходила на это занятие. Могу сказать, что интенсивненько, и потненько», — говорит Пегова.

В спортзал актриса пришла вместе с 13-летней дочерью Татьяной, занимающаяся на тренажере девочка тоже мелькает в кадре.

Похоже, Ирина всерьез взялась за свой внешний вид. Буквально на днях 5-tv.ru писал, что 41-летняя артистка ходит еще и на специальные косметические процедуры, корректирующие фигуру в проблемных местах. А еще Пегова часто выкладывает фото и видео после бани, причем посещает подобные «чистилища» в разных уголках мира.

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