Никифорова в соблазнительном платье оголила плечико и рассказала о роли вампира

Российская актриса Александра Никифорова, известная по роли в кинокартине «Султан моего сердца», вдохновила подписчиков своим новым постом в Instagram. На своей странице в социальной сети звезда разместила романтичный снимок, на котором позирует на фоне горных пейзажей в сексуальной позе.

Для съемки знаменитость надела светлое платье, оттенок которого идеального вписывается в общий антураж фотографии. Наряд Никифоровой на спине полностью расстегнут и спущен с плеч до уровня бедер. В центре внимания кадра — обнаженная спина светской львицы, по которой становится ясно, что специально для фотосессии теледива даже сняла бюстгальтер.

В подписи к посту Никифорова порассуждала о работе в кино и вспомнила, как сыграла девушку-вампира — этот кинематографический образ стал первой главной ролью знаменитой артистки. Спустя некоторое время Александра уже успела попробовать себя в разных амплуа на съемочной площадке с разными режиссерами. Для себя она решила: роли слабых героини не для нее. Гораздо охотнее актриса сыграет ведьму.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

Фанаты пришли в восторг, увидев Никифорову на фото в таком утонченном и в то же время эротичном образе. Некоторые отметили, что с трудом представляют знаменитость в роли сильных и властных женщин, про которых она писала в комментарии.

«Волшебно!»

«Красавица!»

«Мы женщины всегда немножко ведьмы!»

«Потрясное фото, вы здесь, Саша, то ли ведьма, то ли наяда, то ли лесная нимфа! Классно!» — восхищались пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александра Никифорова предстала в образе невесты на новых фото.