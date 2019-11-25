29 детей и трое взрослых отравились угарным газом в одной из школ под Нижним Новгородом

Массовое отравление детей и взрослых предположительно угарным газом произошло в одной из школ под Нижним Новгородом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сообщается, что ЧП произошло из-за несанкционированного выброса примеси к газу на газораспределительной станции недалеко от Вадской районной школы.

Всего в больницы доставлены 29 школьников и трое педагогов. По данным медиков, угрозы их жизни нет. По предварительной информации, детей не будут госпитализировать.

Обстоятельства инцидента выясняются. На место выехали экстренные службы.

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