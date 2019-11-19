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  4. Артистов Мариинского театра на гастролях в Москве заразили стафилококком

Артистов Мариинского театра на гастролях в Москве заразили стафилококком

, 10:39 | Ниса Мурзанаева 58

Роспотребнадзор опубликовал результаты расследования отравления актеров Мариинки.

Фото: РИА Новости / Игорь Зарембо

Роспотребнадзор завершил расследование отравления артистов Мариинского театра в Москве. Выяснилось, что актеры заразились во время гастролей золотистым стафилококком. Труппа заказала себе еду в ланч-боксах через интернет, говорится в официальном сообщении ведомства.

«В отобранных в цехе образцах готовой продукции, смывах с оборудования и рук повара были выделены не только кишечная палочка, но и золотистый стафилококк, а в продукции, которую употребляли заболевшие, обнаружен также энтеротоксин стафилококка», — сообщают в Роспотребнадзоре.

По данным расследования, у компании-производителя пищевой продукции отсутствовали: медкнижки у работников; холодильное оборудование; условия для хранения готовой еды и документы о соответствии. По результатам проверки, из цеха, в котором изготавливали еду для труппы Мариинки, изъяты 988 килограмм различных не промаркированных продуктов.

В настоящий момент предприятие по производству продуктов питания опечатано. Доставка готовой еды в офисы из данного цеха прекращена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отравившихся артистов Мариинского театра накормила компания, ранее имевшая штрафы.

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