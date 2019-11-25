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  4. Экс-звезда «Дома-2» оголила пышную грудь в ванне

Экс-звезда «Дома-2» оголила пышную грудь в ванне

, 22:11 | Мия Субботина Фото 2 264

Рима Пенджиева опубликовала соблазнительное фото из ванной комнаты, которое сопроводила притчей.

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Фото, видео: Instagram @rima.pendgieva

Бывшая участница проекта «Дом-2» Рима Пенджиева на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное в ванне. На снимке 36-летняя уроженка Киева позирует в одном банном полотенце. Фотографию с едва прикрытой пышной грудью плюс-сайз модель сопроводила философской притчей «Обнаженная душа».

«Однажды к одному седому мудрому старцу пришла вся в слезах молодая, красивая девушка. „Что мне делать? — сквозь слезы жаловалась она. — Я всегда стараюсь по-доброму обходиться с людьми, никого не обижать, стараюсь всем помочь, чем могу“ », — подписала пост звезда.

Instagram @rima.pendgieva

Подписчики восхитились постом и оставили комплименты в адрес знаменитости.

«Римуля, вот это написание, просто касается тебя, прекрасная добрая душа, которая людям хочет помочь, и сделать хорошее, но многие этого не понимают. А жаль…»;

«Хорошая притча»;

«Богиня!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рима Пенджиева выложила в сеть жаркие снимки с новым другом, сделанные в Шарм-эль-Шейхе.

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