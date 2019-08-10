Бывшая участница проекта «Дом-2» Рима Пенджиева на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанные во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе. На снимках 35-летняя пышногрудая уроженка Киева позирует на пляже вместе со своим новым другом Ханни, который называет себя в сети «египетским Челентано».

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На фото Рима Пенджиева нежно обнимает своего приятеля.

«Ханни, спасибо тебе за все хорошее, что ты для нас делал в Египте. Ты очень хороший!», — написала под фото бывшая звезда телестройки.

Instagram @rima.pendgieva

Поклонники знаменитости в комментариях отметили, что она неплохо смотрится рядом с красавцем-мужчиной. Не обошли вниманием подписчики и фигуру Римы Пенджиевой.

«Ох, Римочка, понимаю, что он друг, но как шикарно смотритесь то…»

«Рима, да ты любого мужчину украшаешь!»

«Рима, вы шикарны, ваша фигура великолепна, как и вы сами»

«Какая сладкая пара!» — отмечают пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полуобнаженная экс-звезда «Дома-2» рассказала, как живется с такой большой грудью.