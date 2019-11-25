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Пособников террористов задержали в Москве и Челябинске

, 15:16 Эфирная новость 96

Спецоперации провели одновременно в двух городах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Четверых пособников террористов задержали в Москве и в Челябинске. Спецоперации провели одновременно, чтобы подельники не успели предупредить друг друга. Сотрудники ФСБ и Росгвардии к одним пришли с обыском домой. Других задержали прямо на улице в машине.

По данным следствия, лидер группы 24-летний житель Челябинска вербовал знакомых, помогая им переправляться в Сирию, где они вступали в ряды террористов. Дома у него нашли патроны от пистолета Макарова и автомата Калашникова и экстремистскую литературу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала девятерых исламистов из «Хизб ут-Тахрир»*.

* — запрещена в РФ.

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