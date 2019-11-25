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  4. Чистящий снег на карнизе школы ребенок заинтересовал полицейских в Уссурийске

Чистящий снег на карнизе школы ребенок заинтересовал полицейских в Уссурийске

, 17:15 Эфирная новость 60

Следователи выясняют, как ребенок без верхней одежды и страховки с лопатой в руках оказался на карнизе учебного заведения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Lothar Ferstl, 5-tv.ru

Уссурийские полицейские сейчас выясняют, как ученик одной из школ оказался на карнизе учебного заведения, да еще и с лопатой в руках. Ролик сняли очевидцы.

На кадрах видно, как ребенок без верхней одежды и страховки орудует лопатой на козырьке здания, а из окна его пытается придерживать взрослый. Это видео вызвало в соцсетях шквал критики.

Сейчас в школе проводится проверка. Следователи подозревают руководство учебного заведения в халатности. Туда же направили инспекторов по делам несовершеннолетних, опрашиваются учащиеся и сотрудники. Объясняться придется и директору школы.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор рассказала о массовом отравлении детей в школе под Нижним Новгородом.

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