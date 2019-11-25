Чистящий снег на карнизе школы ребенок заинтересовал полицейских в Уссурийске

Уссурийские полицейские сейчас выясняют, как ученик одной из школ оказался на карнизе учебного заведения, да еще и с лопатой в руках. Ролик сняли очевидцы.

На кадрах видно, как ребенок без верхней одежды и страховки орудует лопатой на козырьке здания, а из окна его пытается придерживать взрослый. Это видео вызвало в соцсетях шквал критики.

Сейчас в школе проводится проверка. Следователи подозревают руководство учебного заведения в халатности. Туда же направили инспекторов по делам несовершеннолетних, опрашиваются учащиеся и сотрудники. Объясняться придется и директору школы.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор рассказала о массовом отравлении детей в школе под Нижним Новгородом.