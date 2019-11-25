Директор рассказала о массовом отравлении детей в школе под Нижним Новгородом

Все дети, госпитализированные в результате отравления угарным газом в школе под Нижним Новгородом, в данный момент находятся дома. Об этом 5-tv.ru сообщила директор школы Ирина Бакулина.

«Поскольку запах газа чувствовался с улицы, значит, оббежав всю школу, замы (заместители — Прим. ред) меня предупредили, чтобы окна все были закрыты. Тем детям, которым становилось плохо, мы спускали их вниз, отпаивали их чаем», — рассказала о ЧП Бакулина.

По ее словам, в учреждение были вызваны кареты скорой помощи. Они увозили всех, кому стало плохо. Для осмотра детей в школу приехала врач-педиатр.

«Когда запах газа уже рассеялся, через час примерно, всех остальных детей мы отправляли домой. Приглашали обязательно родителей или их знакомых, потому что боялись, вдруг с детьми станет плохо, вдруг они начнут у нас падать на улице», — призналась директор школы.

Она уточнила, что всего в больницу доставили 44 ребенка и одного взрослого. В данный момент все они находятся дома. Всего в здании школы, в котором произошло массовое отравление, обучаются 498 детей.

Как сообщал 5-tv.ru, из-за отравления в школе учебный процесс был приостановлен. По предварительной информации, причиной ЧП стало добавление избыточного объема одоранта (вещество для придания газу неприятного запаха — Прим. ред) в системе газораспределительной станции недалеко от школы.