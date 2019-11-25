Майкл Блумберг намерен победить Трампа и «возродить Америку»

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о своем участии в гонке за президентское кресло в 2020 году. По его словам, он намерен победить Трампа и возродить Америку. Выдвигаться миллиардер планирует от демократической партии. Блумберг уверен: нынешний глава Белого дома представляет угрозу существованию США. И еще один срок под руководством Трампа страна просто не выдержит.

77-летний политик — один из самых богатых людей в мире. Его состояние превышает 54 миллиарда долларов. Блумберг отметил, что пожертвований на свою избирательную кампанию собирать не будет, профинансирует ее сам. А в случае победы откажется от зарплаты президента и готов получать один доллар в год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-мэр Нью-Йорка выделит 500 миллионов долларов на «борьбу» с Трампом.