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Майкл Блумберг намерен победить Трампа и «возродить Америку»

, 17:53 Эфирная новость 41

Бывший мэр Нью-Йорка заявил о своем участии в гонке за президентское кресло в 2020 году.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Ron Adar, 5-tv.ru

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о своем участии в гонке за президентское кресло в 2020 году. По его словам, он намерен победить Трампа и возродить Америку. Выдвигаться миллиардер планирует от демократической партии. Блумберг уверен: нынешний глава Белого дома представляет угрозу существованию США. И еще один срок под руководством Трампа страна просто не выдержит.

77-летний политик — один из самых богатых людей в мире. Его состояние превышает 54 миллиарда долларов. Блумберг отметил, что пожертвований на свою избирательную кампанию собирать не будет, профинансирует ее сам. А в случае победы откажется от зарплаты президента и готов получать один доллар в год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-мэр Нью-Йорка выделит 500 миллионов долларов на «борьбу» с Трампом.

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