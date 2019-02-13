Экс-мэр Нью-Йорка выделит 500 миллионов долларов на «борьбу» с Трампом

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг планирует выделить 500 миллионов долларов из собственных средств на то, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу во время предвыборной гонки в 2020 году . Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на собственные источники.

При этом о своем участии в предстоящих выборах Блумберг пока не заявлял. Предположительно, он может баллотироваться на пост президента от Демократической партии.

Как, в свою очередь, сообщает Газета.ру Трамп потратил на предвыборную гонку в 2016 году 175 миллионов долларов. То есть, заявленная Майклом Блумбергом сумма сильно превысит данный показатель.

Отмечается, что если миллиардер все же не решится выдвинуть свою кандидатуру на участие в выборах, то эти деньги пойдут на поддержку другого кандидата от демократов.

Ранее Пятый канал сообщал, что госдолг Америки достиг исторического максимума.