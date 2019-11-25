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Многодетные семьи смогут посещать театры по льготным билетам

, 17:30 Эфирная новость 51

Предполагается установить ежемесячную квоту — два билета на многодетную семью в любом театре страны.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ, 5-tv.ru

В Госдуме решили поддержать многодетные семьи. Для них депутаты предложили ввести федеральные льготы на театральные билеты. Сейчас некоторые театры заявляют, что выделяют бесплатные билеты, но часто в залах просто не оказывается мест.

Согласно новой программе с условным названием «Семья в театре», нужно установить ежемесячную квоту — два билета на многодетную семью. Причем в любом театре страны, и неважно, в каком регионе сами льготники проживают. При этом, перепродавать или просто отдавать билеты другим людям хотят запретить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Совет Федерации одобрил закон о признании физических лиц иностранными агентами.

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