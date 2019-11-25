Совет Федерации одобрил закон о признании физических лиц иностранными агентами

Закон о признании физических лиц иностранными агентами одобрен Советом Федерации в ходе пленарного заседания, сообщает ТАСС. Согласно документу, данный статус может быть присвоен тем гражданам, которые сотрудничают со СМИ-иноагентами и получают финансирование из-за рубежа.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что решение о принятии данного закона является взвешенным и соответствующим международной практике.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что это взвешенное решение в соответствии с международной практикой. И все те, кому перечислят иностранное финансирование, организации или гражданину, если они его не примут, если они возвратят его обратно, они, естественно, не подпадают под этот закон», — сказала Валентина Матвиенко.

Политик отметила, что ряд цивилизованных стран использует подобного рода инструменты против российских СМИ. Принятый Совфедом документ позволит применять зеркальные меры в ответ на эти действия.

«Мы должны иметь адекватные инструменты, которые позволяли бы нам защищать наши интересы», — добавила Валентина Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что в Совете Федерации заинтересованы в отсутствии возможных перегибов в правоприменительной практике.

«Мы за то, чтобы это был инструмент, соразмерный тем новым явлениям и вызовам, которые имеют место быть», — заключила Валентина Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иноСМИ, работающие в России как иноагенты, обяжут создавать юрлицо.