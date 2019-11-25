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Говорите правильно! Чем петербуржцам запомнилась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

, 16:01 Эфирная новость 145

Первая женщина-ректор ушла из жизни 24 ноября после продолжительной болезни.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexei Nikolsky, 5-tv.ru

К зданию Двенадцати коллегий на Васильевском острове в Петербурге несут цветы и свечи. В память о президенте Санкт-Петербургского государственного университета Людмиле Вербицкой.

Первая женщина-ректор ушла из жизни 24 ноября после продолжительной болезни. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким, отметив, что Людмила Алексеевна была «учителем не только для многих поколений студентов, но и для всех жителей города» и «несла в себе лучшие черты, присущие петербуржцам».

«Говорите правильно!» — обращается Людмила Вербицкая к петербуржцам, и всем кто оказался в городе на Неве. Каждый месяц новые плакаты с подсказками, как ставить ударения в сложных словах, например. И даже первые лица знали, к кому обращаться, если нужна подсказка по русскому языку.

Самые яркие факты из биографии Людмилы Вербицкой собрал Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков назвал смерть Людмилы Вербицкой утратой лично для Путина.

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