Говорите правильно! Чем петербуржцам запомнилась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

К зданию Двенадцати коллегий на Васильевском острове в Петербурге несут цветы и свечи. В память о президенте Санкт-Петербургского государственного университета Людмиле Вербицкой.
«Говорите правильно!» — обращается Людмила Вербицкая к петербуржцам, и всем кто оказался в городе на Неве. Каждый месяц новые плакаты с подсказками, как ставить ударения в сложных словах, например. И даже первые лица знали, к кому обращаться, если нужна подсказка по русскому языку.
Самые яркие факты из биографии Людмилы Вербицкой собрал Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков назвал смерть Людмилы Вербицкой утратой лично для Путина.