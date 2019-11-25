  1. Пятый канал
  4. Песков назвал смерть Людмилы Вербицкой утратой лично для Путина

Песков назвал смерть Людмилы Вербицкой утратой лично для Путина

, 14:17 | Карина Бернтгольц Видео 510

Уход президента СПбГУ — большая утрата для научного мира.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexei Nikolsky, /Alexei Nikolsky, /Kremlin Pool

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким президента СПбГУ Людмилы Вербицкой. О смерти специалиста по русскому языку стало известно 24 ноября.

Как сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, российский лидер считает смерть филолога большой утратой для всего научного мира и лично для себя.

«Вы знаете, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения, он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался», — напомнил Песков.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также оценила огромный вклад Людмилы Вербицкой в сфере российского образования. По ее словам, бывший ректор СПбГУ была человеком с высочайшей внутренней культурой и старалась приносить пользу людям. Талантливая преподавательница оказала положительное влияние на подготовку специалистов в стране.

«Людмила Алексеевна многое сделала для Российской академии образования и развития отечественной высшей школы», — говорится в телеграмме спикера Совфеда, направленной в СПбГУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Людмила Вербицкая скончалась в возрасте 83 лет. Филолог долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
0.05 70.31
-0.21
Гороскоп на 25 ноября: Луна в Скорпионе добавит беспокойства всем без исключения

Последние новости

21:25
Победитель конкурса «Лидеры России» провел урок финансовой грамотности для школьников
21:15
Задержан подозреваемый в нападении с ножом на врача Псковской детской больницы
20:58
Сын Елены Яковлевой опроверг сообщения о своем избиении из-за удаления тату
20:53
Скончался советский диссидент и журналист Михаил Хейфец
20:40
«Помощнички!»: Лиза и Гарри Галкины устроили генеральную уборку дома
20:33
Русское географическое общество ужесточит требования к получению медиагрантов в 2020 году

Сейчас читают

Почему Брежнева не любит, когда ее называют «дорогая»
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]