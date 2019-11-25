Песков назвал смерть Людмилы Вербицкой утратой лично для Путина

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким президента СПбГУ Людмилы Вербицкой. О смерти специалиста по русскому языку стало известно 24 ноября.

Как сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, российский лидер считает смерть филолога большой утратой для всего научного мира и лично для себя.

«Вы знаете, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения, он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался», — напомнил Песков.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также оценила огромный вклад Людмилы Вербицкой в сфере российского образования. По ее словам, бывший ректор СПбГУ была человеком с высочайшей внутренней культурой и старалась приносить пользу людям. Талантливая преподавательница оказала положительное влияние на подготовку специалистов в стране.

«Людмила Алексеевна многое сделала для Российской академии образования и развития отечественной высшей школы», — говорится в телеграмме спикера Совфеда, направленной в СПбГУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Людмила Вербицкая скончалась в возрасте 83 лет. Филолог долгое время боролась с онкологическим заболеванием.