Число отравившихся в школе под Нижним Новгородом возросло до 45 человек

Число пострадавших в результате отравления угарным газом в школе под Нижним Новгородом возросло до 45 человек. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника. Среди них 44 — дети.

В настоящий момент 27 школьников отпущены домой, 17 осматривают медики.

Учебный процесс временно приостановлен.

Ранее стало известно, что предварительно к ЧП привело добавление избыточной концентрации одоранта в системе газораспределительной станции недалеко от Вадской районной школы.

На месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артистов Мариинского театра на гастролях в Москве заразили стафилококком.