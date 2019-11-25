Тяжелоатлет Михаил Кокляев получит лицензию профессионального боксера

Тяжелоатлет Михаил Кокляев, который готовится к поединку с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, получит лицензию профессионального боксера в России. Об этом сообщил один из организаторов турнира Камил Гаджиев в ходе пресс-конференции МИЦ «Известия».

«С завтрашнего дня Михаил Кокляев станет боксером. Соответствующая заявка находится в Федерации бокса России», — пояснил Гадшикев.

Бой с Емельяненко — первый опыт Кокляева в качестве боксера. Однако он не отрицает, что в будущем может продолжить заниматься боевыми искусства.

«Амбиции есть у меня по поводу следующих вещей. Все будет видно после боя. Отдохнуть надо немножечко, хотя бы месяц, полтора психологически. А потом трезво на все посмотреть. Почему бы и нет? Почему бы и не продолжить? Не только в боксе, можно и в смешанных единоборствах поучаствовать. Все зависит от мотивации», — отметил пауэрлифтер.

Кокляев признался, что ему интересно сразиться с Емельяненко на ринге, потому что его оппонент — боец высокого уровня. По словам тяжеловеса, вне зависимости от результатов поединка помериться силами с профессиональным спортсменом для него «дорогого стоит».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Емельяненко подарил Кокляеву на встрече с ним.