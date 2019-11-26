  1. Пятый канал
  4. Дмитрий Шепелев показал архивные фото: «Девственник в деле»

Дмитрий Шепелев показал архивные фото: «Девственник в деле»

, 14:45 | Алиса Старжевская Фото 87

Телеведущий рассказал подписчикам, как тайно курил, набил корявое тату у неизвестного мастера и проколол ухо.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев обладает прекрасным чувством юмора и умеет смеяться над собой. В этот раз поводом для шуток стали его архивные фотографии, пишут «Дни.ру».

Будущий шоумен заявил о себе в девятом классе, когда впервые стал ведущим передачи «Пятью пять» («5×5») на белорусском телевидении. Шоумен уже тогда старался выглядеть дерзко и стильно. О подростковых годах Дмитрию напоминают фотографии со студии. По словам Шепелева, спокойно смотреть на эти кадры он не может.

Instagram @dmitryshepelev

«Ни разу еще у меня не было так, чтобы смотреть на фотографии многолетней давности и не испытывать жгучее чувство стыда за свой внешний вид. <…> Мне здесь лет 15-16», — признался артист в Instagram.

В сторис телеведущий был куда откровеннее. Шепелев обратил внимание на то, как на одном из снимков он обнимает за талию ровесницу.

Instagram @dmitryshepelev

«Девственник в деле», — шутливо подписал шоумен.

Бунтарский дух ведущий выражал не только с помощью одежды. Будучи подростком, он нарочно встречался с девушкой, которую не любила бабушка, проколол ухо, набил кривую татуировку у неизвестного мастера и даже тайно курил. Но о приключениях прошлого Шепелев не жалеет.

Ранее Дмитрий Шепелев прокомментировал реакцию Кудрявцевой на его шутку.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.26 70.52
0.21
Гороскоп на 26 ноября: Луна в Стрельце сулит путешествия и выгодные сделки

Последние новости

2:20
«Водитель резко затормозил и не справился с управлением» — пассажир попавшего в ДТП автобуса
1:43
Троих пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане оперируют
1:20
Филиппов день или Куделица. Чего нельзя делать 27 ноября
1:04
Большинство туристов, попавших в ДТП в Доминикане, жители Москвы — посольство РФ
0:43
Семеро пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане в тяжелом состоянии
0:34
Трое российских туристов попали в реанимацию после ДТП в Доминикане

Сейчас читают

Экстрасенс Кузнецова рассказала, почему категорически нельзя ничего подбирать на улице
Житель Удмуртии насиловал четырехлетнюю дочь друзей девять месяцев подряд
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]