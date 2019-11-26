Дмитрий Шепелев показал архивные фото: «Девственник в деле»

Телеведущий Дмитрий Шепелев обладает прекрасным чувством юмора и умеет смеяться над собой. В этот раз поводом для шуток стали его архивные фотографии, пишут «Дни.ру».

Будущий шоумен заявил о себе в девятом классе, когда впервые стал ведущим передачи «Пятью пять» («5×5») на белорусском телевидении. Шоумен уже тогда старался выглядеть дерзко и стильно. О подростковых годах Дмитрию напоминают фотографии со студии. По словам Шепелева, спокойно смотреть на эти кадры он не может.

Instagram @dmitryshepelev

«Ни разу еще у меня не было так, чтобы смотреть на фотографии многолетней давности и не испытывать жгучее чувство стыда за свой внешний вид. <…> Мне здесь лет 15-16», — признался артист в Instagram.

В сторис телеведущий был куда откровеннее. Шепелев обратил внимание на то, как на одном из снимков он обнимает за талию ровесницу.

Instagram @dmitryshepelev

«Девственник в деле», — шутливо подписал шоумен.

Бунтарский дух ведущий выражал не только с помощью одежды. Будучи подростком, он нарочно встречался с девушкой, которую не любила бабушка, проколол ухо, набил кривую татуировку у неизвестного мастера и даже тайно курил. Но о приключениях прошлого Шепелев не жалеет.

Ранее Дмитрий Шепелев прокомментировал реакцию Кудрявцевой на его шутку.