Мужчина набросился с ножом на врача Псковской областной детской больницы

Мужчина с ножом набросился на врача Псковской областной детской больницы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в здании медучреждения на улице Коммунальная.

Гематолог получила серьезное ранение и была госпитализирована. Информации о состоянии здоровья врача пока не поступало.

Отмечается, что злоумышленник с места происшествия скрылся. В настоящий момент правоохранительные органы ведут его розыск. По неподтвержденным данным, на врача напал отец одной из пациенток, скончавшейся недавно от онкологического заболевания. Мотивы мужчины предстоит выяснить следователям.

Руководство Псковской областной детской больницы от комментариев воздерживается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина с ножом и пистолетом задержан в здании МГУ.