Видео: мужчина с ножом и пистолетом задержан в здании МГУ

Мужчина с ножом и пневматическим пистолетом задержан полицией в здании МГУ. Гражданин сидел со студентами на лекции факультета журналистики. В распоряжение 5-tv.ru попали эксклюзивные фото с места происшествия. Инцидент прокомментировала первокурсница-очевидец Екатерина.

«У нас была первая пара и мы заметили странного мужчину, который по возрасту не выходил за первокурсника. Всех это смутило. Но никто не придал значения. Потом кто-то заметил, что у него был нож в руках. Решили написать записку преподавателю, чтобы он смог что-то сделать. Позже его вывели», — поделилась студентка.

Сообщается, что вооруженный мужчина прошел в ВУЗ по служебному удостоверению. В связи с неадекватным поведением, нарушитель был задержан сотрудниками службы безопасности МГУ. При себе у него были обнаружены складной нож и пневматический пистолет.

«Утром по служебному удостоверению мужчина прошел якобы на военную кафедру. На военной кафедре он никого не обнаружил, кого хотел, и решил пойти послушать лекцию вместе с первокурсниками», — цитирует ТАСС представителя факультета журналистики МГУ.

В настоящий момент мужчина задержан правоохранителями. На место вызвана служба неотложной психиатрической помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержан мужчина, напавший с ножом на пассажира петербургского метро.