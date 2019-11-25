В NASA назвали даты возможного падения гигантского астероида на Землю

Специалисты NASA уточнили даты подлета к Земле гигантского астероида Апофис. В случае столкновения, могут погибнуть миллионы людей, пишет ФАН со ссылкой на зарубежную прессу.

Ранее астрономы опасались, что Апофис может врезаться в Землю в 2029 году. Теперь прогноз скорректировали, установив десять новых дат. А именно:

12 апреля 2060 года; 11 апреля 2065 года; 12 апреля 2068 года; 10 октября 2068 года; 13 апреля 2076 года; 13 апреля 2077 года; 13 апреля 2078 года, 10 октября 2089 года, 13 апреля 2091 года и 14 апреля 2103 года.

Ученые считают, что в эти даты гигантский астероид будет пролетать рядом с Землей. Существует вероятность, что планета притянет его к себе. NASA внесло Апофис в категорию потенциально опасных.

Астероид отличается внушительными размерами: его диаметр составляет 325 метров, а масса — 280 миллионов тонн. Небесное тело движется на скорости более 21 тысячи километров в час. Если он врежется в Землю, могут погибнуть миллионы людей.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с пролетом огненного метеора над США. Позже о произошедшем рассказали в Facebook-аккаунте NASA Meteor Watch.