Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

Известная разведчица Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни. О ее смерти сообщило армянское посольство в Москве.

«С глубокой скорбью в сердце сообщаем, что 25 ноября скончалась легендарная личность, знаменитая разведчица Гоар Левоновна Вартанян. От имени посольства выражаем наши самые глубокие соболезнования родным и близким всеми нами любимой Гоар Левоновны. Ее уход — невосполнимая потеря для всех нас! Вечная память легендарной Гоар Вартанян!», — написали представители диппредставительства.

Гоар Вартанян была супругой разведчика Геворка Вартаняна. Во время Тегеранской конференции 1943 года они сорвали планы немецкой разведки по устранению лидеров союзных держав — Иосифа Сталина (СССР), Франклина Рузвельта (США) и Уинстона Черчилля (Великобритания).

В течение долгого времени Вартаняны работали в Италии, наблюдая за южным крылом НАТО. В Риме они были на высоком счету: общались с влиятельными людьми, включая президента и нескольких министров.

На родину супруги вернулись через 30 лет работы в 1986 году. Специалисты считают, что результаты их деятельности никогда не будут рассекречены. Это связано с высокой значимостью добытых ими сведений.

Разведчица Гоар Вартанян стала прообразом героини фильма «Тегеран-43». За заслуги ее наградили орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и множеством медалей.

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