  1. Пятый канал
  4. Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

, 17:00 | Игорь Рязов 1 910

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ умер на 77-м году жизни.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Kino-teatr.ru, wikipedia.org

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет. Об этом говорится в сообщении на странице театра в соцсети Facebook.

«Сегодня умер актер нашего театра, заслуженный артист России Виктор Семенов. Скорбим и выражаем свои соболезнования друзьям и семье Виктора Семеновича», — говорится в сообщении.

Сотрудники театра пообещали, что сообщат о дате и времени прощания в ближайшее время. Они также выразили соболезнования друзьям и семье актера.

Виктор Семенов родился 17 ноября 1943 года. Окончил актерский факультет ВГИКа. С 1966 года служил в Театре на Таганке. Зрители могут его знать не только по театральным ролям, но и по фильмам — он снялся более чем в 19 картинах.

Наиболее известной ролью Семенова в кино стал персонаж Перикла Фемиди из «Золотого теленка». Он был руководителем изоколлектива железнодорожных художников и мужем Зоси Синицкой. Кроме этого, актер снялся в ленте «Красавец-мужчина».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшего ректора СПбГУ Людмилы Вербицкой. В Кремле ее смерть назвали утратой лично для президента РФ Владимира Путина.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
0.05 70.31
-0.21
Гороскоп на 25 ноября: Луна в Скорпионе добавит беспокойства всем без исключения

Последние новости

21:25
Победитель конкурса «Лидеры России» провел урок финансовой грамотности для школьников
21:15
Задержан подозреваемый в нападении с ножом на врача Псковской детской больницы
20:58
Сын Елены Яковлевой опроверг сообщения о своем избиении из-за удаления тату
20:53
Скончался советский диссидент и журналист Михаил Хейфец
20:40
«Помощнички!»: Лиза и Гарри Галкины устроили генеральную уборку дома
20:33
Русское географическое общество ужесточит требования к получению медиагрантов в 2020 году

Сейчас читают

Почему Брежнева не любит, когда ее называют «дорогая»
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]