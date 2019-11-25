Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет. Об этом говорится в сообщении на странице театра в соцсети Facebook.

«Сегодня умер актер нашего театра, заслуженный артист России Виктор Семенов. Скорбим и выражаем свои соболезнования друзьям и семье Виктора Семеновича», — говорится в сообщении.

Сотрудники театра пообещали, что сообщат о дате и времени прощания в ближайшее время. Они также выразили соболезнования друзьям и семье актера.

Виктор Семенов родился 17 ноября 1943 года. Окончил актерский факультет ВГИКа. С 1966 года служил в Театре на Таганке. Зрители могут его знать не только по театральным ролям, но и по фильмам — он снялся более чем в 19 картинах.

Наиболее известной ролью Семенова в кино стал персонаж Перикла Фемиди из «Золотого теленка». Он был руководителем изоколлектива железнодорожных художников и мужем Зоси Синицкой. Кроме этого, актер снялся в ленте «Красавец-мужчина».

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