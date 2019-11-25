Уровень воды в реке Дон продолжает катастрофически снижаться в Ростовской области

Жители Ростовской области столкнулись с другой, более масштабной проблемой. Зафиксировано рекордное обмеление Дона. Уже остановлено судоходство, организован подвоз питьевой воды для населения.

Не лучше ситуация и в Азове. Там, на несколько метров отступило море. Такую картину — песчаные дюны вместо волн теперь можно видеть вдоль Волги, Лены, Ладожского и Чудского озер.

Эксперты бьют тревогу: обмеление рек может привести к глобальной катастрофе и невосполнимому дефициту природных ресурсов.

Кирилл Сергеев разбирался в масштабах и причинах экологического бедствия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что морозы надвигаются в район подтоплений в Иркутской области, а дома не сданы.