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  4. Уровень воды в реке Дон продолжает катастрофически снижаться в Ростовской области

Уровень воды в реке Дон продолжает катастрофически снижаться в Ростовской области

, 20:08 Эфирная новость 148

Отливов такого масштаба в Ростовской области не помнят даже старожилы.

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Фото, видео: ВКонтакте @rostovnadonu, 5-tv.ru

Жители Ростовской области столкнулись с другой, более масштабной проблемой. Зафиксировано рекордное обмеление Дона. Уже остановлено судоходство, организован подвоз питьевой воды для населения.

Не лучше ситуация и в Азове. Там, на несколько метров отступило море. Такую картину — песчаные дюны вместо волн теперь можно видеть вдоль Волги, Лены, Ладожского и Чудского озер.

Эксперты бьют тревогу: обмеление рек может привести к глобальной катастрофе и невосполнимому дефициту природных ресурсов.

Кирилл Сергеев разбирался в масштабах и причинах экологического бедствия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что морозы надвигаются в район подтоплений в Иркутской области, а дома не сданы.

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