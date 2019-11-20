Морозы надвигаются в район подтоплений в Иркутской области, а дома не сданы

В Иркутской области синоптики дают страшные прогнозы для жителей пострадавших от наводнения районов. В регионе обещают похолодание до минус 25 градусов. А люди все еще живут в сырых домах, с плесенью, прогнившим полом - и это спустя пять месяцев после разрушительного паводка.

Зима показала, что многие дома, которые раньше считались пригодным для капитального ремонта – должны идти под снос. Вода до сих пор стоит в подполье, в помещениях холодно и плесень. Иркутские власти анонсируют новую волну комиссий, и мы даже смогли найти тех, кто решает судьбы иркутян. Чиновники оказались не рады компании журналистов.

Процесс такой: четверо чиновников из разных ведомств должны обойти дом по кругу, сфотографировать повреждения, повторить эту процедуру внутри. Свои выводы они предоставят некоему совету, в котором у них тоже есть право голоса. И уже там вынесут приговор – оставить пострадавших от паводков наедине со своими проблемами – оплатить им капремонт – или выделить сертификат на новое жилье. Этот осмотр должен быть уже третьим или четвертым – но для некоторых он первый за четыре месяца с момента потопа.

И в таком бедственном положении встречать холодную зиму будут сотни иркутских семей. Виталий Ханин продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ОНФ попросил прокуратуру проверить оказание помощи пострадавшим после паводка в Приангарье.