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Морозы надвигаются в район подтоплений в Иркутской области, а дома не сданы

, 7:48 Эфирная новость 19

Люди все еще живут в сырых домах, с плесенью, прогнившим полом — и это спустя пять месяцев после разрушительного паводка.

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Фото, видео: ТАСС / Алексей Дружинин, 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 104

В Иркутской области синоптики дают страшные прогнозы для жителей пострадавших от наводнения районов. В регионе обещают похолодание до минус 25 градусов. А люди все еще живут в сырых домах, с плесенью, прогнившим полом - и это спустя пять месяцев после разрушительного паводка.

Зима показала, что многие дома, которые раньше считались пригодным для капитального ремонта – должны идти под снос. Вода до сих пор стоит в подполье, в помещениях холодно и плесень. Иркутские власти анонсируют новую волну комиссий, и мы даже смогли найти тех, кто решает судьбы иркутян. Чиновники оказались не рады компании журналистов.

Процесс такой: четверо чиновников из разных ведомств должны обойти дом по кругу, сфотографировать повреждения, повторить эту процедуру внутри. Свои выводы они предоставят некоему совету, в котором у них тоже есть право голоса. И уже там вынесут приговор – оставить пострадавших от паводков наедине со своими проблемами – оплатить им капремонт – или выделить сертификат на новое жилье. Этот осмотр должен быть уже третьим или четвертым – но для некоторых он первый за четыре месяца с момента потопа.

И в таком бедственном положении встречать холодную зиму будут сотни иркутских семей. Виталий Ханин продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ОНФ попросил прокуратуру проверить оказание помощи пострадавшим после паводка в Приангарье.

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