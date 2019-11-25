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Биограф семьи Вартанян рассказал об ушедшей из жизни легендарной разведчице

, 20:00 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 139

Журналист Николай Долгополов, знавший разведчицу 22 года, признался, чем она ему запомнилась больше всего.

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Фото, видео: nosecret.com.ua, 5-tv.ru

Скончавшаяся Гоар Вартанян была не только прекрасной разведчицей, но и замечательной хозяйкой. О ней 5-tv.ru рассказал журналист Николай Долгополов, которому власти СССР разрешили написать биографию мужа разведчицы Геворка Вартаняна.

«Мы познакомились лет 20 назад, 22 года точнее, я знал, что это герои — Геворк Вартанян и его жена Гоар <…> перед Тегеранской знаменитой конференцией они вместе с другими людьми, вместе с другими разведчиками, предотвратили покушение на большую тройку», — сказал Долгополов.

Он уточнил, что покушение готовили немцы. С его помощью они хотели убить сразу трех лидеров союзных держав — Иосифа Сталина (СССР), Франклина Рузвельта (США) и Уинстона Черчеля (Великобритания).

«И вот об этом мне и рассказала хрупкая такая, маленькая очень женщина. Несмотря на свои годы, она в 90 лет встречала меня в своей квартире в очень элегантных туфельках на каблучках», — вспомнил биограф.

По его словам, Гоар Левоновна надевала их потому, что однажды услышала похвалу о такой обуви из его уст. Прекрасной памятью разведчица пользовалась и в других бытовых делах.

«Гоар Левоновна очень хорошо готовила. Вы знаете, это одно дело хорошо готовить, а другое дело — готовить то блюдо, которое понравилось твоему гостю. У них бывало очень много людей в гостях, но она запоминала своей прекрасной памятью, неугасающей, кому из гостей что понравилось», — добавил журналист.

В заключение он отметил, что под конец жизни Гоар Вартанян очень часто болела.

«Она часто очень болела, ее забирали в госпиталь лечили. Я вот, честно говоря, просто восхищаюсь тем терпением, мужеством, что она проявила. Что она жила до 93 лет — это, конечно, тоже в определенной степени героизм», — заключил Долгополов.

Как сообщал 5-tv.ru, советская разведчица Гоар Вартанян скончалась на 94-году жизни 25 ноября.

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