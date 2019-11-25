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Задержан подозреваемый в нападении с ножом на врача Псковской детской больницы

, 21:15 | Игорь Рязов Видео 22

Обвиняемым оказался отец ребенка, который скончался во время лечения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, УМВД России по Псковской области

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на врача-гематолога Ирину Гайдук в здании Псковской детской больницы. 5-tv.ru публикует видео, снятое во время допроса мужчины.

Инцидент произошел 25 ноября. Врач Ирина Гайдук получила ножевое ранение в бок и была госпитализирована. На место происшествия немедленно отравились полицейские.

Подозреваемого задержали довольно быстро. Им оказался 42-летний мужчина, ребенок которого лечился у Гайдук, но скончался. На допросе он выглядел сильно расстроенным. Информации о состоянии врача пока нет.

5-tv.ru

Мама девочки, которая лечилась у Ирины Гайдук, сказала, что у нее никогда не возникало нареканий к работе специалиста. Врач быстро поставила правильный диагноз ее дочери, и даже помогла получить для ребенка место в одной из московских больниц. Женщина добавила, что Гайдук — единственный у них врач-гематолог. Теперь жители не знают, к кому обращаться за помощью для детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что напавший на врача с ножом скрылся с места преступления.

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