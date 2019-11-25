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Скончался советский диссидент и журналист Михаил Хейфец

, 20:53 | Нюра Незванова 51

Писатель умер в возрасте 85 лет.

Фото: 9tv.co.il

Советский диссидент и журналист Михаил Хейфец умер на 86-м году жизни в Иерусалиме. Об этом пишет израильский «9 канал» со ссылкой на слова дочери умершего.

Хейфец родился в Ленинграде в 1943 году. Высшее образование будущий писатель получил на литературном факультете Педагогического института имени Герцена. Работы Михаила Хейфеца публиковали известные издательства, они получали большой отклик среди советских граждан.

В 1974 Михаил Хейфец был арестован и отправлен в колонию на четыре года, затем еще два года он провел в поселении. Его обвиняли по 70 статье УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда».

Уголовному преследованию журналист подвергся из-за предисловия к пятитомнику Иосифа Бродского, с которым очень дружил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти советской разведчицы Гоар Вартанян.

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