Скончался советский диссидент и журналист Михаил Хейфец

Советский диссидент и журналист Михаил Хейфец умер на 86-м году жизни в Иерусалиме. Об этом пишет израильский «9 канал» со ссылкой на слова дочери умершего.

Хейфец родился в Ленинграде в 1943 году. Высшее образование будущий писатель получил на литературном факультете Педагогического института имени Герцена. Работы Михаила Хейфеца публиковали известные издательства, они получали большой отклик среди советских граждан.

В 1974 Михаил Хейфец был арестован и отправлен в колонию на четыре года, затем еще два года он провел в поселении. Его обвиняли по 70 статье УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда».

Уголовному преследованию журналист подвергся из-за предисловия к пятитомнику Иосифа Бродского, с которым очень дружил.

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