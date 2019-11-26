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Савичева рассказала, как воспитывает маленькую дочь: «Если станет артисткой, значит, судьба»

, 16:01 | Алиса Старжевская 94

Муж певицы настроен резко против музыкальной карьеры для юной Ани.

Фото: Instagram @yuliasavicheva

Юлия Савичева в браке с композитором и музыкантом Александром Аршиновым воспитывает дочку Аню. Девочка родилась два года назад. В студии вечернего шоу Анны Довлатовой Савичева рассказала о том, как воспитывает наследницу, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Двухлетняя Аня любит петь, танцевать и обожает, когда ей читают книжки. У родителей нет сомнений в том, что в дочке есть все задатки будущего артиста. При этом муж Юлии резко против того, чтобы дочь повторяла успех родителей и покоряла сцену.

 
 
 
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Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

Сама Савичева относится к возможному будущему малышки куда мягче. Она считает, что родители не в праве запрещать ребенку идти своим путем.

«Мы можем, когда она подрастет, дать ей совет, направить, но все равно окончательное решение будет за ней. Я считаю, что нельзя бояться эстрады. Если станет артисткой, значит, такая судьба. Запрещать ей развиваться в этом направлении не собираюсь», — утверждает Юлия.

Певица беспокоится, что из-за плотного гастрольного графика она не уделяет должного внимания семье. Впрочем, все это ради финансового благополучия семьи.

«Но я считаю, что нельзя себя гнобить за это. Мы сейчас делаем все, чтобы когда она подросла, то могла многое себе позволить. У меня самой родители музыканты. Я ездила часто с ними. Обиды на них за это не держу».

Пока звездные родители дают концерты по всем городам страны, с воспитанием малышки помогает свекровь. По словам Юлии, с мамой мужа у нее сложились прекрасные и доверительные отношения.

Ранее Юлия Савичева рассказала о расставании с главной любовью жизни.

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